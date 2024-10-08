Водитель и пассажир Lada Priora попали в больницу из-за лужи на Московском шоссе в Самаре

В понедельник, 7 октября, в Самаре произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 3:10 23-летний водитель Lada Priora напротив дома № 20 на 18 км Московского шоссе наехал на лужу, после чего не справился с управлением, врезался в бордюр и выехал на разделительный газон. Затем машина опрокинулась.

В аварии пострадали водитель и его 28-летний пассажир. Их обоих госпитализировали.