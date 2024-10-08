Двухмесячный пассажир пострадал ДТП около ТЦ "Эль Рио" в Самаре

Во вторник, 8 октября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал младенец. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:00 35-летняя женщина ехала на Nissan по Московскому шоссе. В районе дома № 205, поворачивая налево на перекрестке, она не уступила дорогу и столкнулась со встречным Hyundai под управлением 41-летнего мужчины.

Количество пострадавших устанавливают, но известно, что в больницу доставили двухмесячного пассажира Nissan.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.