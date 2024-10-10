Мужчина, упавший с электросамоката, погиб в Самарской области

В среду, 9 октября, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с электросамокатом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:55 45-летний мужчина на электросамокате в районе дома № 16 по ул. Калинина пос. Сургут не справился с управлением, из-за чего транспорт опрокинулся.

Мужчина получил травмы, сам обратился в больницу, но впоследствии скончался.