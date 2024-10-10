В Самаре произошло ДТП с участием троллейбуса

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В четверг, 10 октября, в Самаре произошло ДТП с участием двух машин и троллейбуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области