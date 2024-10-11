В Тольятти в ДТП пострадали два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 10 октября, на Приморском бульваре в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области