На ул. Дыбенко в ДТП с тремя авто пострадали два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 10 октября, в 18:00 на ул. Дыбенко в Самаре произошло ДТП с тремя автомобилями. В аварии пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области