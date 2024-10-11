Два человека пострадали в вылетевшей с дороги "двенадцатой" в Самаре

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В пятницу, 11 октября, ДТП с пострадавшими произошло на Смышляевском шоссе в Самаре. Об этом Волга Ньюс сообщили очевидцы.

Фото: Роман Слепушкин