Три автомобиля столкнулись на трассе под Самарой

В пятницу, 11 октября, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:05 86-летний водитель Mitsubishi Lancer на трассе Самара — Бугуруслан выезжал с обочины, не уступил дорогу и столкнулся с Suzuki Grand Vitara под управлением 62-летнего мужчины. После этого Suzuki отбросило на левую полосу, где он врезался в попутный Volkswagen Polo. От удара Volkswagen развернуло, затем автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся.

В аварии пострадал 42-летний пассажир Polo. Его доставили в больницу.