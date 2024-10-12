На трассе М-5 в Самарской области с большегруза свалился гусеничный кран

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В пятницу, 11 октября, в Самарской области произошло ДТП с большегрузом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области