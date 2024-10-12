Три человека пострадали в ДТП в Самаре

В субботу, 12 октября, в Самаре произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:15 38-летний водитель Lada Granta ехал по Красноглинскому шоссе. В районе дома № 15 по ул. Ногина он поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Volkswagen под управлением 42-летнего мужчины.

В аварии пострадали три человека, всех их доставили в больницу с травмами.