Два Большегруза столкнулись на трассе Самара — Волгоград

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В субботу, 12 октября, в Пестравской районе Самарской области произошло ДТП с большегрузами. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"