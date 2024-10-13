В Самаре произошло ДТП с каршеринговым автомобилем

В субботу, 12 октября, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:00 водитель ВАЗ-2114 ехал по ул. Алма-Атинской в направлении Московского шоссе. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с каршеринговым Volkswagen Polo.

В результате водитель "четырнадцатой" попал в больницу с травмами.