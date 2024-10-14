В Самарской области три человека пострадали в съехавшей в кювет иномарке

В воскресенье, 13 октября, в Безенчукском районе Самарской области три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:50 41-летний водитель Honda Domaniна 1 км дороге от трассы Самара - Волгоград к пос. Звезда не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет.

В аварии пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира 10 и 13 лет.