Дорожный рабочий погиб под колесами грузовика на трассе под Самарой

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В понедельник, 14 октября, в Елховском районе Самарской произошло ДТП с участием дорожного рабочего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области