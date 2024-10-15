Под Самарой легковушка столкнулась с автобусом, полным детей

Во вторник, 15 октября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с автобусом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:20 на пересечении улиц П.Монастырского и Аннеты Басс столкнулись Lada Vesta под управлением 31-летней женщины и автобуса Higer. От удара легковушка опрокинулась.

В автобусе было 22 человека, в том числе 20 несовершеннолетних. Пассажиры автобуса не пострадали. За медицинской помощью обратились водитель и 78-летний пассажир легковушки.