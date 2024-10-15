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ДТП Происшествия

Под Сызранью сгорел попавший в ДТП автомобиль

СЫЗРАНЬ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 октября, в Сызранском районе Самарской области из-за ДТП загорелся автомобиль. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 3:00 31-летний водитель Lada Granta на 12 км от трассы М-5 к Сызрани не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет. В результате автомобиль опрокинулся и загорелся.

Водителя на "скорой" доставили в больницу.

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