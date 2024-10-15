В Самаре пострадала пассажирка трамвая, с которым столкнулся автобус

Во вторник, 15 октября, в 8:46 в Самаре на перекрестке улиц Полевой и Арцыбушевской произошло ДТП с участием автобуса маршрута №34 и трамвая маршрута №20.

При повороте с Полевой на Арцыбушевскую автобус не выбрал безопасный боковой интервал дистанции и зеркалом заднего вида по касательной задел боковое окно трамвая.

В результате окно разбилось, осколками стекла травмирована 19-летняя пассажирка трамвая - у девушки порез руки и ушиб головы. Пострадавшая доставлена в больницу им. Пирогова, ей оказывается вся необходимая помощь.

Больше в ДТП никто не пострадал.

По предварительной информации самарской ГИБДД, столкновение произошло по вине водителя автобуса. Движение на участке восстановлено в 10:23, сообщает департамент транспорта Самары.