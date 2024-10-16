На трассе М-5 под Самарой фура врезалась в отбойник

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 16 октября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с фурой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области