На 116 км в Самаре перевернулась "буханка"

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В четверг, 17 октября, в 7:30 в Куйбышевском районе Самары на нерегулируемом перекрестке улиц Калининградской и Нефтяников произошло столкновение легковушки и УАЗа.

Фото: ГУ МВД по Самарской области