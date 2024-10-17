На трассе в Самарской области легковушка опрокинулась в кювет

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В четверг, 17 октября, в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГУ МВД по Самарской области