Три человека пострадали при опрокидывании иномарки в Большечерниговском районе

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В пятницу, 18 октября, в 7:00 в Большечерниговском районе 24-летний водитель Kia Rio на 135 км дороги А-300 "Самара Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан" не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области