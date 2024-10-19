В Тольятти водитель Kia, выехавший на "красный", сбил велосипедиста

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В пятницу, 18 октября, в 19:50 в Автозаводском районе Тольятти 27-летний мужчина на Kia Ceed в районе дома Nº 15 А по ул. 40 лет Победы, проехав на запрещающий (красный) сигнал светофора, наехал на 50-летнего велосипедиста.

Фото: ГУ МВД по Самарской области