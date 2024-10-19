Один человек погиб в ДТП с грузовиками в Большеглушицком районе

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В субботу, 19 октября, в 10:45 на 21 км дороги "Большая Глушица — Пестравка" в Большеглушицком районе произошло лобовое столкновение двух большегрузов - КамАЗ и Beiben, об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС