Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Красноярском районе

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В воскресенье, 20 октября, примерно в 17:40 на втором километре дороги "Волжский-Курумоч-Урал" в Красноярском районе водитель Skoda на полной скорости врезался в световую опору. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области