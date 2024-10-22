Женщина пострадала в ДТП с Toyota Land Cruiser и Nissan в центре Самары

Утром 22 октября произошло ДТП в центре Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:20 на пересечении улиц Буянова и Льва Толстого столкнулись Toyota Land Cruiser под управлением 57-летнего мужчины и Nissan, за рулем которого была 47-летняя автомобилистка.

В результате аварии "скорая помощь" с места ДТП доставила в больницу женщину.

Все обстоятельства случившегося устанавливают.