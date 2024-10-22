В Сызрани две девушки пострадали в съехавшей в кювет Honda

Во вторник, 22 октября, в Сызрани два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:15 23-летняя девушка на Honda CR-V двигалась по ул. Магистральной, не справилась с управлением и съехала в кювет.

В аварии пострадали автомобилистка и ее 18-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.