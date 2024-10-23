Водитель "десятки" врезался в мотоблок в Самарской области

Во вторник, 22 октября, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием мотоблока. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:10 в с. Старое Якушкино 40-летний водитель ВАЗ-21110 ехал по ул. Мира. Возле дома №11 он выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоблоком.

В аварии пострадал водитель мотоблока. При этом мужчина, управлявший "десяткой", отказался проходить медосвидетельствование.