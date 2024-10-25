В Красноярском районе после столкновения двух Lada Granta обоих водителей госпитализировали

В четверг, 24 октября, в 17:20 в Красноярском районе столкнулись две Lada Granta. В результате ДТП пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что 47-летний водитель автомобиля Lada Granta, ехавший по дороге "Красный Яр — Городцовка", выскочил на "встречку", где столкнулся с Lada Granta под управлением 48-летнего мужчины.

После ДТП водителей госпитализировали.

На месте работали сотрудники ГКУ СО "Центр по Делам ГО, ПБ и ЧС". Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.