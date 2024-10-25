Два человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика в Новокуйбышевске

В четверг, 24 октября, в Новокуйбышевске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:45 37-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Промышленной. В районе дома № 60 он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик.

В аварии пострадали водитель Lada и его 40-летний пассажир. Их обоих госпитализировали.