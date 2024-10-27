В Клявлинском районе столкнулись две легковушки, пострадала женщина

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В воскресенье, 27 октября, в Клявлинском районе на 11-м км дороги "Клявлино — Шентала", в 100 метрах от с. Степное Дурасово произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Kia Rio X-Line, сообщили в ГКУ СО " Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"