В Клявлинском районе столкнулись две легковушки, пострадала женщина

В воскресенье, 27 октября, в Клявлинском районе на 11-м км дороги "Клявлино — Шентала", в 100 метрах от с. Степное Дурасово произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Kia Rio X-Line, сообщили в ГКУ СО " Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
По данным ведомства, в ДТП пострадала 52-летняя женщина. Она госпитализирована в Клявлинскую ЦРБ.
Аварийно-спасательные мероприятия на месте аварии проводили пожарные-спасатели ПСЧ 119 противопожарной службы Самарской области. Также на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.