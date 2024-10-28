Один человек госпитализирован после ДТП на трассе под Самарой

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В понедельник, 28 октября, на 144-м километре трассы "Самара — Большая Черниговка" лоб в лоб столкнулись две легковушки - Lada Vesta и "Нива". Об этом сообщили в ГКУ СО " Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"