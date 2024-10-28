Участник ДТП на пр. Кирова в Самаре отказался проходить медосвидетельствование

В понедельник, 28 октября, в Самаре произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:15 32-летний водитель Hyundai ехал по пр. Кирова в направлении ул. Победы и столкнулся с Ford под управлением 37-летней женщины. После этого Hyundai врезался еще и в Lada, за рулем которой был 39-летний мужчина. От удара отечественный автомобиль отбросило на газон.

В аварии никто не пострадал. При этом водитель Hyundai отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.