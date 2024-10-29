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ДТП Происшествия

Под Самарой водитель Lada врезался в погрузчик

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 октября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с легковушкой и погрузчиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 13:00 20-летний водитель Lada Priora на 700 м дороги Николаевка — Черновский — Черноречье решил совершить обгон там, где это запрещено. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с экскаватором погрузчиком JCB под управлением водителя 63-летнего мужчины.

В аварии пострадал пассажир легковушки. Его госпитализировали.

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