В Красноярском районе Lada Kalina съехала в кювет и перевернулась

В среду, 30 октября, в Красноярском районе на 1051 км трассы М-5 автомобиль Lada Kalina съехал в кювет и перевернулся, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС". Информация о ДТП поступило диспетчеру пожарно-спасательной части № 110 в 11:37.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

К месту происшествия был направлен расчет из пожарно–спасательной части № 110 Отряда № 41 в количестве четырех человек, а также сотрудники Госавтоинспекции и скорая медицинская помощь.

В аварии пострадал один человек. Личным составом были проведены аварийно-спасательные работы.