Под Самарой три человека пострадали в съехавшей с дороги Lada Priora

В четверг, 31 октября, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 00:35 21-летний водитель Lada Priora на 2 км дороги Чубовка — Сырейка — обводная Самары не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате пострадали автомобилист и два пассажира — 21-летняя девушка и 34-летний мужчина. Всех их госпитализировали.