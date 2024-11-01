Водитель легковушки пострадал при ДТП на трассе в Самарской области

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В пятницу, 1 ноября, произошло ДТП на дороге Кинель - Богатое - Борское в Богатовском районе Самарской области. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"