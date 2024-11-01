Массовое ДТП произошло утром на Заводском шоссе в Самаре

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В пятницу, 1 ноября, в Самаре произошло ДТП с несколькими автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области