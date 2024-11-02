В Сызрани в ДТП пострадала несовершеннолетняя

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В пятницу, 1 ноября, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области