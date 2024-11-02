Водитель Lada Kalina сбил двух женщин в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 2 ноября, в Самаре два пешехода пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области