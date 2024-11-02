Под Сызранью женщина погибла под колесами собственного автомобиля

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В субботу, 2 ноября, в 14:10 на автодороге Сызрань - Ст.Рачейка - Смолькино 43-летняя женщина покинула свой автомобиль Chevrolet Lacetti, забыв поставить на "ручник" или "скорость".

Фото: ГУ МВД по Самарской области