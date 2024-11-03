В Самаре с места ДТП госпитализированы три человека

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В субботу, 2 ноября, в Железнодорожном районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области