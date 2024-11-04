В ДТП на парковке у ТЦ "Амбар" пострадала девочка-подросток

В воскресенье, 4 ноября, на парковке у торгового центра "Амбар" произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В воскресенье, 4 ноября, на парковке у торгового центра "Амбар" произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Одно из ДТП произошло в 16:20 час. в Куйбышевском районе Самары.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 16:20 автомобиль BMW 420d, двигался по парковке и нарушил очередность проезда, в результате чего столкнулся с Kia Cerato. После этого BMW отбросило на стоящий Opel Corsa, а его — на стоящую Kia Rio.

В результате происшедшего 14-летняя пассажир автомобиля BMW госпитализирована.