На ул. Солнечной в Самаре на пешехода упал столб

В воскресенье, 3 ноября, в Промышленном районе Самары в результате ДТП на пешехода упал столб, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в 12:40 автомобиль Geely MK возле дома № 28 по ул. Солнечной, при развороте на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу BMW 320i. Уходя от столкновения, немецкая иномарка поменяла направление своего движения и въехала в столб, который упал на стоящую на тротуаре 50-летнюю женщину.

Пешеходу назначено амбулаторное лечение.