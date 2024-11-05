На Южном шоссе в Самаре произошло массовое ДТП

В понедельник, 4 ноября, в 20:30 на Южном шоссе в Самаре произошло ДТП с участием пяти машин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Водитель Kia, ехавший в 20:30 по Южному шоссе со стороны ул. Промышленности в сторону Уральского шоссе, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta, после чего в Kia въехала Lada Vesta. Там же, мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Fiat.

В полиции уточняют, что в ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.