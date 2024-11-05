В Самарской области погиб водитель легковушки, которую занесло под грузовик

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В понедельник, 4 ноября, в Сергиевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области