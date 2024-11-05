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ДТП Происшествия

Женщина и два ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Самаре

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 18:05 38-летний водитель Chevrolet Cruze напротив дома № 53 по ул. Аэродромной не уступил дорогу и столкнулся с автобусом. Водитель автобуса пытался уйти от удара и в итоге врезался в Chevrolet Lacetti.

В аварии пострадали женщина, управлявшая Chevrolet Lacetti, и ее пассажиры четырех месяцев и шести лет.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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