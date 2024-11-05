Женщина и два ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Самаре

Во вторник, 5 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:05 38-летний водитель Chevrolet Cruze напротив дома № 53 по ул. Аэродромной не уступил дорогу и столкнулся с автобусом. Водитель автобуса пытался уйти от удара и в итоге врезался в Chevrolet Lacetti.

В аварии пострадали женщина, управлявшая Chevrolet Lacetti, и ее пассажиры четырех месяцев и шести лет.