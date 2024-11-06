Один человек пострадал в ДТП с легковушкой и грузовиком под Самарой

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Во вторник, 5 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"