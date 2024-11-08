В Сызрани начинающий водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими

В четверг, 7 ноября, в Сызрани произошло ДТП с шестью пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:45 19-летний водитель ВАЗ-2114 двигался по ул. Хвалынской в сторону ул. Крайней. Разворачиваясь, он не занял крайнюю левую полосу, создал помеху и столкнулся с Lada Granta.

В результате водителя "четырнадцатой" и его пассажиров 18 и 17 лет госпитализировали с травмами. Кроме того, пострадал второй автомобилист и два его пассажира — 15 и 19 лет, старшего из которых также госпитализировали.