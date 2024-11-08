На трассе между Самарой и Тольятти водитель легковушки отправил в кювет "Газель"

В пятницу, 8 ноября, между Самарой и Тольятти произошло ДТП с участием Lada Granta и "Газели". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
В 9:10 на 997 км трассы М-5 водитель легковушки наехал на разделительное ограждение, не справился с управлением и столкнулся с грузовой "Газелью". От удара она съехала в кювет и опрокинулась.
В результате водителя "Газели" доставили в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. На месте происшествия также работали сотрудники ПСО.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.