На трассе между Самарой и Тольятти водитель легковушки отправил в кювет "Газель"

В пятницу, 8 ноября, между Самарой и Тольятти произошло ДТП с участием Lada Granta и "Газели". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В 9:10 на 997 км трассы М-5 водитель легковушки наехал на разделительное ограждение, не справился с управлением и столкнулся с грузовой "Газелью". От удара она съехала в кювет и опрокинулась.

В результате водителя "Газели" доставили в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. На месте происшествия также работали сотрудники ПСО.