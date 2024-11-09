В Ставропольском районе легковушка вытолкнула в кювет "Газель"

В пятницу, 8 ноября, в Ставропольском районе на трассе М-5 произошло ДТП с участием Lada Granta и грузовой "Газели".

Как сообщили в ГУ МВД Самарской области, в 9:10 в районе п. Винтай 30-летний водитель легковушки не справился с рулевым управлением, не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутным автомобилем ГАЗ-2834.

Затем оба автомобиля врезались в ограждение, а "Газель" еще и съехала с дороги и опрокинулась.

С места ДТП в медучреждение был доставлен 24-летний водитель грузовика, которому было назначено амбулаторное лечение.